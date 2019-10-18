Başkan Uysal, yol çalışmalarını inceledi

18.10.2019 12:35

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çağlayan ve Güzeloluk Mahalleleri'nde tam 46 cadde ve sokağı kapsayan cadde ve sokak yenileme çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Uysal, devam eden çalışmalarla ilgili Fen İşleri Müdürlüğü'nden bilgi alırken "Gece gündüz ekiplerimiz asfalt dökmeye devam ediyor. Türkiye'de bir rekora imza atmış durumdayız. Ekiplerimiz yoğun çaba içindeler" dedi.



Muratpaşa Belediyesi, 26 bini aşkın nüfusuyla Muratpaşa'nın en kalabalık mahallerinden Çağlayan'da 39, Güzeloluk'ta 7 cadde ve sokağı kapsayan yenileme çalışmalarını inceledi. Çalışmaların devam ettiği Çağlayan Mahallesi 2028 Sokak'ta yapılan incelemeler sırasında Başkan Uysal, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İşçilerle de tek tek selamlaşan Başkan Uysal, Etiler ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde tamamlanan çalışmaların ardından Güzeloluk ve Çağlayan Mahalleleri'nde oldukça kapsamlı bir yenileme çalışmasını hayata geçirdiklerini söyledi. Doğalgaz altyapısı nedeniyle Muratpaşa'nın tarumar olan cadde ve sokaklarında uzun bir süredir yenileme çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Uysal, "Muratpaşa'nın asfalt altyapısını, kendi ürettiğimiz asfaltla maliyetleri de düşürerek yeniliyoruz. Gece gündüz ekiplerimiz asfalt dökmeye devam ediyor. Türkiye'de bir rekora imza atmış durumdayız. Ekiplerimiz yoğun çaba içindeler" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA