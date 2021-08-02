Başkan Uluçay'ın mutlu günü
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Başkan Uluçay'ın mutlu günü

Başkan Uluçay'ın mutlu günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eski Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karabük Şubesi Başkanı Bekir Uluçay, Büşra Doğan ile dünyaevine girdi.

Eski Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karabük Şubesi Başkanı Bekir Uluçay, Büşra Doğan ile dünyaevine girdi.

Eski Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal'ın yeğeni Bekir Uluçay, hayatını Büşra Doğan ile birleştirdi. Doruk Havuzlu Konak'ta gerçekleşen düğün törenine Uluçay'ın yakınlarının yanı sıra, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, Defterdar Osman Kocaş, İş insanı Sedat Namal ile siyaset ve cemiyet insanı katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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