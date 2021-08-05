Başkan Ulaş'tan Mardin'de önemli ziyaretler

Şimdiye kadar birçok ilde önemli ziyaretler gerçekleştiren Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, bu kez de Mardin'de önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkan Ulaş, İlk ziyaretini Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a gerçekleştirdi. Daha sonra sırasıyla Mardin İl Emniyet Müdürü olarak atanan hemşehrimiz Mahmut Karabulut'a, Mardin KOSGEB İl Müdürü olarak atanan hemşehrimiz Abdullah Yurten'e, Mardin Göç İdaresi Müdürü olarak atanan hemşehrimiz Mehmet Fatih Günel'e ve Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş'a Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Bölge Müdürü Atif Bakır'da eşlik etti.

"ÖNEMLİ KURUMLARDA HEMŞEHRİLERİMİZİ GÖRMEK BİZLERİ MUTLU EDİYOR"

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Mardin'de Elazığlı hemşehrilerimizin önemli görevlerde görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek Mardin'deki ziyaretleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Ulaş; "Mardin ilimizde çok önemli ziyaret gerçekleştirdik. Daha öncede birçok ilimize ziyaretler gerçekleştirmiştik. Mardin'de ilk ziyaretimizi Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a gerçekleştirdik. Sayın Valimize Elazığ hakkında bilgiler verdik. Çok verimli görüşme oldu. Bizleri kabul ettiği için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ziyaretlerimize Mardin İl Emniyet Müdürü olarak atanan hemşehrimiz Mahmut Karabulut'a, Mardin KOSGEB İl Müdürü olarak atanan hemşehrimiz Abdullah Yurten ve Mardin Göç İdaresi Müdürüolarak atanan hemşehrimiz Mehmet Fatih Günel'le devam ettik. Değerli müdürlerimize yeni görevlerinde başarılar diledik. Üç önemli kurumda hemşehrilerimizi görmek bizleri çok mutlu etti. Ben kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

Ziyaretlerimiz Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel son buldu. Başkanımız Ömer Özel beyefendi ile gerçekleştirdiğimiz ziyarette de esnaflarımızın yaşadığı sorunlar hakkında bilgi alış verişinde bulunduk. Bizim açımızdan çok verimli bir ziyaretler oldu. İl dışı ziyaretlerimize bundan sonrada devam edeceğiz. Ayrıca ziyaretlerimizde bizlere eşlik eden Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Bölge Müdürü Atif Bakır'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler