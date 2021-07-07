Başkan Üçok: "Bu şehre birlikte emek veriyoruz"

Belediye çalışanları ile yemekte bir araya gelen Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bu şehre birlikte emek veriyoruz.

Belediye çalışanları ile yemekte bir araya gelen Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bu şehre birlikte emek veriyoruz. Yaptığımız kutsal bir hizmet. Hemşehrilerimizin geleceğine, istikbaline hizmet ediyoruz" dedi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, pandemi nedeniyle erteledikleri sezon açılış programını yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte belediye personeli ile yemek programında bir araya gelerek gerçekleştirdi. Makine İkmal Kampüsünde düzenlenen yemek programına Belediye Başkanı Fatih Üçok'a, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Belediye hizmetlerinin kutsal bir hizmet olduğunu, insanların geleceğine ve istikbaline hizmet ettiklerini belirten Başkan Üçok, "Bu şehre birlikte emek veriyoruz. Bizim hizmetlerimiz kutsal bir hizmet. Hemşehrilerimizin geleceğine, istikbaline hizmet ediyoruz. Pandemi nedeniyle ertelediğimiz sezon açılışı nedeniyle işlerin yolunda gitmesi ve kazadan beladan uzaklaşmak için kestiğimiz kurbanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Suluovamızın değişmesi ve güzelleşmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Rabb'im bizleri bu güzel ilçeye mahcup etmesin. Tüm emeklerimiz daha güzel, yaşanılabilir bir Suluova için" diye konuştu.

Sezon açılışı nedeniyle Fen İşleri personelleri tarafından kurban kesildi ve sezon açılışında kazalar ve olumsuzlukların yaşanmaması için dualar edildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı