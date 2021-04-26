Başkan Uçar "Bu karar bizim nezdimizde yok hükmündedir"
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Başkan Uçar "Bu karar bizim nezdimizde yok hükmündedir"

Başkan Uçar 'Bu karar bizim nezdimizde yok hükmündedir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Biden'ın 24 Nisanı Sözde Ermeni Soykırımı günü diye tanımlamasına bir tepki de Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'dan geldi.

ABD Başkanı Biden'ın 24 Nisanı Sözde Ermeni Soykırımı günü diye tanımlamasına bir tepki de Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'dan geldi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak kullandığı "Soykırım" ifadesi sert tepki göstererek, "tarihi hakikatleri hiç kimse çarpıtamaz." dedi.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla alınan karara set tepki gösteren Başkan Mahmut Uçar, şunları söyledi:

"ABD Başkanı Biden'ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.

Biden'in siyasi fırsatçılığı yansıtan ve tarihi çarpıtan sözleri bizim nezdimizde hükümsüzdür." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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