Başkan Tutal, "Vefatının 700. Yılında Seyyid Harun Veli ve Makalat-I Seyyid Harun Veli" Adlı Kaynak Eseri Vali Özkan'a Takdim Etti

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesi tarafından yayımlanan "Vefatının 700. yılında Seyyid Harun Veli ve Makalat-ı Seyyid Harun Veli" adlı kaynak eseri Vali Vahdettin Özkan'a takdim ederek, eser ile ilgili bilgiler verdi.