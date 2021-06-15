Başkan Tutal, "Vefatının 700. Yılında Seyyid Harun Veli ve Makalat-I Seyyid Harun Veli" Adlı Kaynak Eseri Vali Özkan'a Takdim Etti
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Başkan Tutal, "Vefatının 700. Yılında Seyyid Harun Veli ve Makalat-I Seyyid Harun Veli" Adlı Kaynak Eseri Vali Özkan'a Takdim Etti

Başkan Tutal, 'Vefatının 700. Yılında Seyyid Harun Veli ve Makalat-I Seyyid Harun Veli' Adlı Kaynak Eseri Vali Özkan'a Takdim Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesi tarafından yayımlanan "Vefatının 700. yılında Seyyid Harun Veli ve Makalat-ı Seyyid Harun Veli" adlı kaynak eseri Vali Vahdettin Özkan'a takdim ederek, eser ile ilgili bilgiler verdi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesi tarafından yayımlanan "Vefatının 700. yılında Seyyid Harun Veli ve Makalat-ı Seyyid Harun Veli" adlı kaynak eseri Vali Vahdettin Özkan'a takdim ederek, eser ile ilgili bilgiler verdi.

Özellikle Seydişehir İlçemizdeki Kamu hizmet ve yatırımları değerlendirilerek tedbirler etkinleştirildi.

Kaynak: Habermetre

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Başkan Tutal, "Vefatının 700. Yılında Seyyid Harun Veli ve Makalat-I Seyyid Harun Veli" Adlı Kaynak Eseri Vali Özkan'a Takdim Etti - Haberler
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