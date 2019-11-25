25.11.2019 21:51 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:52

- Başkan Turan öğretmenlerle bir araya geldi

Başkan Turan'dan öğretmenlere kütüphane müjdesi

İSTANBUL - Fatih Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenleri akşam yemeğinde buluşturdu. Başkan Turan, ilçe kütüphaneler açacağını söyleyerek öğretmenlere müjde verdi.

Fatih Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenler için özel bir program düzenlendi. Fatih Belediye binasında düzenlenen programa Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, belediye başkan yardımcıları, okul müdürleri ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı.

Programa katılan öğretmenlere gül takdim edilirken, Altın kızlar fasıl grubu konseriyle öğretmenler gece boyunca eğlendi.

Yemek programında öğretmenlere müjde vererek konuşmaya başlayan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bizim bütün faaliyetlerimizin asıl amacının, çocuklarımızın mutluluğu üzerine kurulmuş olması gerektiğini düşünüyorum. Fatih'in her tarafına spor salonları, kütüphaneler, kitap kafeleri projelendirip hayata geçiriyoruz. Bu 8 ay içerisinde dört tane yeni kütüphane açtık. Yaklaşık bin 100 öğrencimiz her gün buradan faydalanıyor. Buradan değerli öğretmenlerimize müjde vermek istiyorum. Belediyemizin bu faaliyetlerini izleyin. Kısa zamanda ilçemize, değerli kütüphaneler açacağız. Bunlarla ilgili çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğretmenlerin katıldığı spor müsabakalarında dereceye giren okulların öğretmenlerine protokol üyeleri tarafından kupa ve çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: İHA