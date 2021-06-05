BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE
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BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'un en büyük kütüphanelerinden biri olan Fatih Merkez Kütüphanesi, Fatih Belediye Binası içerisinde hizmete girdi.

İstanbul'un en büyük kütüphanelerinden biri olan Fatih Merkez Kütüphanesi, Fatih Belediye Binası içerisinde hizmete girdi.

Fatih Belediyesinin 11'inci kütüphanesi olan Fatih Merkez Kütüphanesi'nde bulunan 40 bin kitap okurlarını bekliyor. Kütüphanede, kitap okuma ve ders çalışma bölümlerinin yanı sıra seminer odası, bilgisayar bölümü ve kafeterya da bulunuyor. Belediyeye ait diğer kütüphanelerinde olduğu gibi bu kütüphanede de misafirlere internet, fotokopi ve çıktı hizmetleri ücretsiz sunuluyor. Elli kişilik kafeteryada ise ücretsiz çorba, çay ve kahve ikramı yapılıyor.

'FARKLI İLÇELERDEN DE GENÇLERİMİZ GELİYOR'

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 'Yaklaşık bir buçuk yıl önce ilk kütüphanemizi açtık. Her kütüphaneyi açtığımızda gençlerin teveccühü ile karşılaştık. Şu anda 11. kütüphanemizi açmış bulunmaktayız. Aynı zamanda en büyük kütüphanemizi de açmış olduk. Kütüphaneye gençlerimizden büyük ilgi var. Biz gençlere eşit fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. Modern imkanlarla gençlerimize hizmet ediyoruz. Farklı ilçelerden de gelen gençlerimiz var. Gençlerimiz kütüphaneleri doldurduğu sürece bende Fatih Belediye Başkanı olarak onlara bu mekanları yapmaya devam edeceğim. Gençler için Fatih'te sportif alanları genişletmeye çalışıyoruz. Fatih'in kütüphaneleri İstanbullu gençlerin hizmetinde olacak' dedi.

'400 KİŞİNİN AYNI ANDA ÇALIŞABİLECEĞİ GÜZEL BİR ORTAM'

Üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencisi İrem Hatip, 'Altı aydır Fatih'teki çeşitli kütüphanelere gidiyorum. Arkadaşlarımla birlikte burada ders çalışıyoruz. Ayrıca, kütüphanenin çeşitli imkanlarının yanı sıra rehberlik servisinden, kafeteryasından ve burada düzenlenen konferanslardan da faydalanıyoruz. Yeni kütüphane çok güzel olmuş. Tıp bölümünü kazanmayı planlıyorum' diye konuştu.

Üniversite sınavına hazırlana 19 yaşındaki Furkan ise, 'Belediyemizin verdiği kütüphane hizmetinden çok memnunuz. Belediyenin diğer kütüphanelerini de kullanıyordum. Yeni yapılan bu kütüphane diğerlerinden daha büyük olmuş. 400 kişinin aynı anda çalışabileceği güzel bir ortam olmuş. Kahve, çay ve çorbamız hazır. Her gün kütüphaneye gelip arkadaşlarımla ders çalışıyorum. Halkla İlişkiler bölümünü kazanmayı hedefliyorum' şeklinde konuştu.

BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE
BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE
BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE
BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE
BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE
BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE
BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAŞKAN TURAN: FATİH'İN KÜTÜPHANELERİ İSTANBULLU GENÇLERİN HİZMETİNDE - Haberler
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