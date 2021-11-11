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Başkan Tulup'un acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkan Tulup'un acı günü

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un vefat eden annesi Fatma Tulup öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

SOMA, MANİSA (İHA) - Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un vefat eden annesi Fatma Tulup öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un annesi Fatma Tulup 93 yaşında hayatını kaybetti. Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesinde Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fatma Tulup dualarla Turgutalp Mezarlığında toprağa verildi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul ederken, cenazeye Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ve yönetimi, MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım ve yönetimi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile yakınları katıldı. - MANİSA

Başkan Tulup'un acı günü

Başkan Tulup'un acı günü

Başkan Tulup'un acı günü

Başkan Tulup'un acı günü

Başkan Tulup'un acı günü

Başkan Tulup'un acı günü

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