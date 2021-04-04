Başkan Tosun: "Hadsizlere hadleri bildirilmelidir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, 104 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan bildirisini şiddetle kınadığını ifade etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, 104 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan bildirisini şiddetle kınadığını ifade etti.

Darbelerin gündemden kalktığı, demokrasinin güçlendiği, ordu ile milletin el ele verip 40 yıllık terörü bitirdiği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı silah ve ekipmanların yerlilik oranının yüzde 70'leri bulduğu bir dönemde kendini bilmez 104 darbe sevici emekli amiralin bildiri yayınlamasının manidar olduğunu söyleyen MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, "Burada asıl dikkat edilmesi gereken 104 maşa değil, o maşaları elinde tutanlardır. Bu bildiriyi imzalayan ve arkasındakilere Yüce Türk adaleti gereken cevabı verecektir. Gayrimeşru olan, darbe çığırtkanlığı yapan demokrasi düşmanı, FETÖ'nün ve dış güçlerin maşası bu 104 Amiral 15 Temmuz'da Türk halkının vermiş olduğu tepkiyi unutmuş görünüyorlar. Şunu bilmelidirler ki Türk Halkı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde vatanımız için gerekirse ölmeye hazır olduğunu bilmelidirler" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı