Başkan Topaloğlu'ndan sanayi esnafına müjde

10.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:44

Samsun'da 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçedeki sanayi sitesinde gerçekleşen bir açılış sırasında, sanayi esnafına müjde verdi.



19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, konuşması sırasında yaklaşık 120 esnafa beton yol müjdesi verdi. Yaklaşık 12 bin metrekare beton yol ağı bulunan, 19 Mayıs ilçesinde, sanayi sitesinin yollarının da beton yol olacağını açıklayan Başkan Topaloğlu, "Alt yapı çalışmaları bu yıl tamamlanan sanayi sitemiz için geçtiğimiz günlerde beton yol ihalesi gerçekleştirdik. Yüklenici firmaya yer teslimini yaptık. Önümüzdeki günlerde çalışmalar başlayacak. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA