Başkan Toltar, Başkan Vekili Tuncel'i Ağırladı

Kocaeli Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili Oya Tuncel Umre vazifesini yerine getiren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Vekili Tuncel, "Allah tüm Müslümanlara mukaddes topraklara adım atarak umre ziyaretini yerine getirmeyi nasip etsin. Allah Ali Toltar'ın, yapmış olduğu umre ibadetini kabul ve makbul eylesin. Kutsal topraklardan aldıkları feyzi ve bereketi sevdikleriyle en iyi şekilde paylaşmalarını nasip etsin" dedi.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ise, "Orda yapmış olduğumuz tavaflarda dostlarımıza ve özellikle dua isteyenlere, kalbi burada olanlara dualar ettik. Gerçekten çok hoş bir duygu tüm Müslüman kardeşlerimizin kutsal toprakları gidip oraları görmelerini arzu ederim. Allah tüm Müslüman kardeşlerimize nasip etsin" dedi. - KOCAELİ