Başkan Tok, Alparslan Türkeş'i ölümünün 23. yılında unutmadı
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Alparslan Türkeş, Kayseri, Güncel

Başkan Tok, Alparslan Türkeş'i ölümünün 23. yılında unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, merhum Alparslan Türkeş'in ölümünün 23. Yılı münasebetiyle bir basın açıklaması yaptı.

03.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:35
Başkan Tok, Alparslan Türkeş'i ölümünün 23. yılında unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, merhum Alparslan Türkeş'in ölümünün 23. Yılı münasebetiyle bir basın açıklaması yaptı. Başkan Tok, "Bugün Türk Milliyetçiliğinin öncüsü, dava, fikir, mücadele ve devlet adamı, Türk dünyasının kara sevdalısı, Türk aleminin başbuğu, büyük insan, ülkücü hareketin kurucusu başbuğumuz Alparslan Türkeş'in Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşmasının 23. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Alparslan Türkeş'in ömrünü Türklüğün ebedi bekasına armağan ettiğini belirten MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok: "Tarihin haklı çıkardığı bir dava adamı ve bir lider olarak, Türk Milleti'nin gönlünde taht kurmuştur. Onun ebedi istirahatgahı da ülkücü hareketinin iman dolu kalbi olmuştur. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in şahsında bıraktığı, miras ve emanet inandığı dava yolunda göstermiş olduğu hedefler, ülkücü hareketin yolunu ilelebet aydınlatacaktır. Başbuğ Türkeş ciddi, vakurlu, heybetli, kararlı, sabırlı, hoşgörülü ve cesur bir liderdi. Doğru insanları doğru hedeflere yönlendirirdi. Alparslan Türkeş, gençliğe kin ve intikam duyguları değil, Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti aşılardı. Başbuğ iyi bir askerdi, sonra vazgeçilmez bir politikacı oldu. Yüz binleri arkasından sürükleyen, heyecanlandıran liderliği, ona başbuğ unvanını kazandırdı" dedi.

Tok, "Türkeş'in bütün ömrü Türk Milleti'nin hizmetinde geçti ve ülkemiz aleyhine olan bütün hareketlerin karşısına bükülmez bir irade ile çıktı. İnançlı bir Müslüman'dı, ama bazıları gibi Müslümanlık tüccarı değildi. Din sömürüsü yoluyla oy avcılığına hiçbir zaman soyunmamıştı. Her zaman demokrasiden yana olmuştur. Ülkesini seven bir Türk Milliyetçisiydi ama ırkçı değildi, iyi bir vatanseverdi. Tarih boyunca insanlara acı çektiren siyasi akımın ırkçılık olduğunu söyleyerek, ırkçılığı kesinlikle reddeden bir liderdi. 'Bir Türk ne kadar değerliyse, diğer etnik gruplardan olan vatandaşlarımızda o kadar değerlidir' derdi. Başbuğ Alparslan Türkeş, bir düşünce adamı olmakla beraber aynı zamanda düşündüğünü tatbik edendi. O ilmi ile amel edendi. Dahi bir askerdi. Bizlere emanet ettiği bu kutlu davayı bırakan Bilge lider Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ve onun şahsında tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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