Başkan Togar: "Bu Gençlik En Büyük Sınavını 15 Temmuz'da Verdi"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bu gençlik en büyük sınavını 15 Temmuz'da verdi" dedi.

AK Parti Tekkeköy İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Tekkeköy Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen kongrede, mevcut AK Parti Tekkeköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Recep Bozbaş görevinden çekilirken, tek aday olarak Sefa Anıl gösterildi. Tüm AK Parti İl Teşkilatının katılım sağladığı kongrede İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Sefa Anıl getirildi.

Kongrede konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe, parti üyelerini selamlayarak kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kongreye ev sahipliği yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise, "Siyaset hem çok zor hem de çok kolay. Siyaset sayesinde belki ömrünüzde karşılaşmayacağınız binlerce insanla yol arkadaşlığı yapmak durumunda kalıyorsunuz. Aynı yolu aynı ekmeği ve aynı suyu paylaşmak zorunda kalıyorsunuz. Bir nevi birbirinizi bu şekilde daha iyi tanıyorsunuz. Bu ilişkiler kurulmadan hiçbir şeyin zemini oluşmaz. Yarın bu siyasetin sizlere getirdiği öyle güzel makamlar oluyor ki, en önemli şey sizleri o makamlara getiren insanları unutmamak. Ben de bu ilçede yaklaşık 20 yıl boyunca siyaset yaparak siyasetin içerisinde sizler gibi yer alıp, yine sizlerin desteklerini alarak böyle bir makama Allah'ın izniyle geldim. Bunun sizler için de bir örnek olmasını diliyorum. Bu çıktığınız yolda sizlerin ve bizlerin örnek bir lideri var. O da kurucu genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'dır. Bu gençlik en büyük sınavını 15 Temmuz gecesi verdi. Bizim gençlerimizle alakalı şahsen benim dahi bir karamsarlığımız vardı. Pek fazla hayalleri ve idealleri olmayan bir gençlik görür gibiydim ama başta ben olmak üzere benim gibi böyle düşünen kişileri mahcup eden ve utandıran bir gençlik oldunuz" diye konuştu.

Kongreye ayrıca 22 ve 23. Dönem AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, AK Parti İlçe Başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri katıldı. - SAMSUN