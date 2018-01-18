Başkan Toçoğlu'na Sapanca'dan Asfalt Teşekkürü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sapanca Şükriye Mahallesi Muhtarı İsmail Polat ve Memnuniye Mahalle Muhtarı Mahmut Kılıç ile bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette muhtarlar ilçelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu'na teşekkür etti. Sapanca Şükriye Mahallesi Muhtarı İsmail Polat ve Memnuniye Mahallesi Muhtarı Mahmut Kılıç ile bir araya gelen ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toçoğlu, "Sapanca ilçemizde 40 milyonluk yatırımlarımızın temel atma ve açılış programını kısa süre önce gerçekleştirmiştik. Programımız kapsamında 12 kilometrelik arterlerde yer alıyordu. Bu yıl Şükriye ve Memnuniye Mahallelerimizi de asfaltla buluşturduk. Son olarak ise ilçe merkezimizde bulunan caddeleri yeni yüzlerine kavuşturduk. Hamdolsun verimli bir asfalt sezonu geçirdik. SASKİ'nin altyapı çalışmaları da hızla devam ediyor. Hemşehrilerimize, mahallelerimize hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA