Başkan Tekin, Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'u ağırladı
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Başkan Tekin, Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'u ağırladı

Başkan Tekin, Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'u ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Bilecik'in Pazaryeri ilçesini de ziyaret etti.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Bilecik'in Pazaryeri ilçesini de ziyaret etti.

Genel Müdür Çoşkun ve beraberindeki Eskişehir Bölge Müdürü Serkan Tepe ile daire başkanları, Bilecik ziyaretleri kapsamında, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, "Genel Müdürümüze ilçemizden belediye çalışmalarımızdan ve ilçemize yapacağımız yatırımlardan bahsettik. Meteoroloji il müdürlüğü ile ilgili koordineli çalışmaları değerlendirdik. Nazik ziyaretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Başkan Tekin, Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'u ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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