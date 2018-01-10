Başkan Tekin Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Metin Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ildeki gazetecilerle bir araya geldi.

Bir iş yerinde düzenlenen kahvaltıya AK Parti İl Başkanı Metin Tekin, parti yöneticileri ile kentteki ulusal ve yerel basın çalışanları katıldı. Gazetecilerle bir süre sohbet eden Başkan Tekin, zorlu bir coğrafyada gazetecilik mesleğini icra eden basın mensuplarının birçok sıkıntılara göğüs geldiğini söyledi. Ellerinden geldiği kadar gazetecilere yardımcı olmaya çalıştıklarını ve birlik beraberlik içerisinde hareket edeceklerini ifade eden Tekin, her zaman yanı başlarında olan gazetecilerin gününü kutladı.

İldeki gazeteciler ise, Türkiye'nin en ücra köşesinde çok zor şartlar altında görevlerini yapmaya çalıştıklarını belirterek, kendilerini kahvaltıda misafir eden AK Parti İl Başkanı Metin Tekin ve parti yöneticilerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ