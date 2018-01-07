Başkan Tekin'den Hasta Ziyareti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Metin Tekin, hastaları ziyaret etti.



AK Parti Hakkari İl Başkanı Metin Tekin ve yönetimi kurulu üyeleri, Hakkari Devlet Hastanesinin çeşitli servislerinde yatan hastaları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.



Hasta ve hasta yakınları ise, Başkan Tekin ve üyelerinin ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



Başkan Tekin ve beraberindekiler, hastalara 'acil şifalar' diledikten sonra sanayi esnafını ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. - HAKKARİ