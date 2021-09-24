Başkan Tavlı: "Ünye'mizin ekonomik değerlerini çeşitlendiriyoruz"

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da düzenlenen Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı'nda (YAPEX), Ünye Belediyesi'nin standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ünye Belediyesi olarak tarihi miraslarımızı hem turizme hem de kentimize kazandırırken, yürüttüğümüz projelerin ödüle layık görülmesi bizleri gerçekten mutlu etmiştir" dedi.

Tarihi Kentler Birliği ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Ünye Belediyesi'ne, Ünye Kalesi'nde yaptığı restorasyon çalışmalarından dolayı "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması" kapsamında başarı ödülü verdi. Ödül töreni dolayısıyla 22-23-24 Ekim tarihlerinde İstanbul Zeytinburnu İlçesi'nde bulunan Yenikapı etkinlik alanındaki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda Ünye Belediyesi'nin standı hem Türkiye geneli belediye başkanlarından, hem de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, fuar alanındaki standı ziyaret eden Türkiye genelinden belediye başkanları ve ziyaretçilerle bizzat ilgilenerek, Ünye'nin kültürel miraslarını ve yöresel ürünlerinin anlatımını yaptı.

Ünye Belediyesi'nin, "Yöresel Ürünleri Ekonomiye Kazandırıyoruz" projesi kapsamında geçtiğimiz yıl başlattığı cennet hurması pekmezi ve Ünye'ye has isabella üzüm suyu gibi ürünlerin işlenerek üretimi, tanıtımı, pazarlanması ve yöre ekonomisine kazandırılması çalışmalarına devam ediyor.

Ziyaretçilerle ilgilenen ve fuar hakkında açıklamalarda bulunan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Ünye Belediyesi olarak tarihi miraslarımızı hem turizme hem de kentimize kazandırırken, yürüttüğümüz projelerin ödüle layık görülmesi bizleri gerçekten mutlu etmiştir. Bizler sadece tarihi miraslarımızı gün yüzüne çıkarmıyor, aynı zamanda Ünye'mizin birçok değerini de yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. "Yöresel Ürünleri Ekonomiye Kazandırıyoruz" projesi ile yürüttüğümüz çalışmalar meyvelerini veriyor. Ünye İskelesi markası ile ilçemizde yetişen ürünleri işleyerek tüketicilere sunmuş oluyoruz. Burada iki amacımız var. Birincisi bölgemizde yetişen ürünlerin piyasa değeri oluşturması, ikincisi ise Ünye Belediyesi olarak üreticilerimizin bu noktada ek gelir sağlaması için kendilerine öncülük yapmak. İlerleyen zamanlarda daha geniş kapsamlı üretim tesisleri oluşturarak ciddi katma değer oluşturmayı planlıyoruz" dedi. - ORDU