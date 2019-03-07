Başkan Taşdelen'den Çayyolu'nda Proje Atağı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çayyolu bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerini anlattı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çayyolu bölgesindeki sivil toplum kuruluşları ve esnafları ziyaret etti. ÇYDD Çayyolu Şubesi, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Çayyolu Şubesi, Uluslararası Yaşlılara Saygı Federasyonu ve Çayyolu Semt Meclisini ziyaret eden Başkan Taşdelen, Yaşamkent, Beytepe, Dodurga, Alacaatlı, Çayyolu, Koru ve Mutlukent mahallerine yapacağı projeleri anlattı. Taşdelen, göreve geldiğinden bu yana geçen sürede Çayyolu bölgesine 4 Çankaya Evi, 1 Bahar Evi, 2 kreş, 2'si geniş olanaklara sahip spor parkı olmak üzere 22 yeni park, bir kent ve tarım hobi evi, 140 bin ton asfaltla yenilenen yollar ve kaldırımlar, yeni çöp toplama sistemine uyumlu 450 konteyner, bölgedeki 36 okulun baştan sona yenilenmesi, 3 yeni muhtarlık binası, 8 caminin tadilatını yaptıklarını aktardı. Bölgede yeni dönemde geniş olanaklara sahip yeni bir hizmet binası inşa edeceklerini belirten Taşdelen, semt sakinleriyle iç içe olacaklarını ifade etti. Taşdelen, 2 yeni Çankaya Evi ve Bahar Evi, 1 yeni kreş, konser ve konferans salonu, Yaşamkent'e pazar yeri ve 14 yeni park yapacaklarını söyleyerek, "Bölgede gelişmeler ve talepler doğrultusunda yeni projeler üretmeye de hazırız" ifadelerini kullandı.

Taşdelen, sivil toplum örgütlerinin sürece katılımı sonucu belediye vatandaş kucaklaşmasıyla demokratik katılımın daha da güçleneceğine vurgu yaptı. Esnafla da bir araya gelen Taşdelen, siftah dahi yapamamaktan yakınan esnafa "Martın sonu bahar" diyerek umutlarını yitirmemelerini söyledi.

Yoğun programının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve Mamak Belediye Başkan adayı Adnan Demirci ile Tez Koop İş Sendikası Genel Merkezini ziyaret eden Taşdelen, sendika üyelerine çalışmaları hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Taşdelen önceki gün ise STK Platformu temsilcilerini makamında konuk etti. Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Kurucu ve Onursal Başkanı Faysal Alp başkanlığında Taşdelen'i ziyarete gelen platform temsilcileri, Taşdelen'e yerel seçimlerde başarı dileklerinde bulundu. Dernek ve federasyon olmak üzere 350'ye yakın sivil toplum kuruluşunun bulunduğu platformun ziyaretinde Ankara Sanat Kulübü dansçıları da yerel kıyafetleriyle hazır bulundu. STK Platformu temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşdelen, sivil toplum kuruluşlarının belediyeler ile ortak projeler üreterek kent yönetiminde ortak çalışmalara imza atmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA