Başkan Taşdelen'den "Belediye çalışanlarına aşıda öncelik" talebi
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Başkan Taşdelen'den "Belediye çalışanlarına aşıda öncelik" talebi

14.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:35
Başkan Taşdelen'den

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunarak, belediye işçilerinin de öncelikle aşı yapılacak gruba dahil edilmesini istedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunarak, belediye işçilerinin de öncelikle aşı yapılacak gruba dahil edilmesini istedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yaptığı açıklamada, Türkiye'de Covid-19 aşısının sağlık çalışanları, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile riskli grupların ardından belediye çalışanlarına da öncelikle uygulanması gerektiğini söyledi.

Özellikle Covid-19'dan vefat eden cenazeleri taşıyan ve defneden, tıbbi ve katı atıkları toplayan belediye işçilerinin de risk altında olduğuna dikkati çeken Taşdelen, şunları kaydetti:

"Belediyelerin cenaze defin işleri yapan, riskli yerlerde dezenfekte çalışmalarını yapan, toplu taşıma ile her gün binlerce yurttaşımızı taşıyan, sosyal yardımları ev ev dağıtan, denetimlerde birçok riskli yere girmek zorunda kalan çalışanları da riskli gruplar arasına alınmalı. Belediye çalışanları pandemi dönemi boyunca tüm yurtta hayatın ve hizmetlerin aksamaması için sürekli görev başında olmuş, fedakarca çalışmışlardır. Sağlık çalışanları, 65 yaş üstü büyüklerimiz ve riskli grupların ardından, belediye çalışanlarının da yaptıkları işin risk taşıması nedeniyle, öncelikli olarak aşı kapsamına alınmasını Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'na iletmek isterim." - ANKARA

Başkan Taşdelen'den 'Belediye çalışanlarına aşıda öncelik' talebi
Başkan Taşdelen'den 'Belediye çalışanlarına aşıda öncelik' talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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