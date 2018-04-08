Başkan Taşdelen, 100. Yıl Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz belediyeciliği farklı bir felsefe ile yaptık, elimizin ucuyla iş yapmadık. Geçici çözümler değil, kalıcı çözümler ürettik" dedi.

Vatandaşlara belediyenin hizmetlerinin ve projelerinin anlatıldığı ve taleplerin, sorunların dinlendiği Başkanla Yüz Yüze toplantılarının ikincisi, 100. Yıl, Çiğdem ve Çukurambar mahallelilerinin katılımıyla 100. Yıl Çankaya Evi'nde gerçekleşti. Göreve geldiği günden bu yana Çankaya'da gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, genel iktidara giden yolun yerelden geçtiğini hatırlatarak, belediyelere çok iş düştüğünü söyledi. Taşdelen, "Biz belediyeciliği farklı bir felsefe ile yaptık, elimizin ucuyla iş yapmadık. Geçici çözümler değil, kalıcı çözümler ürettik. Kentimize değer kattık. 3 kültür merkezi, 7 yeni kreş, 14 Çankaya Evi, 54 yeni park hizmete açtık. Bin 200 taksici esnafımızın kullandığı 80 taksi durağı yaptık, 96 eski parkımızı revize ettik" şeklinde konuştu.

Çankayalı'nın hayatına doğrudan dokunan projeler ürettiklerini dile getiren Taşdelen, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Çankaya Halk Kart uygulaması ile 300 TL destek olduklarını, ayrıca tüm Çankayalıların faydalanacağı Sağlık Kart uygulaması ile de özel hastanelerde indirim imkanı sağlandığını aktardı.

Taşdelen'in konuşmasının ardından söz alan vatandaşlar talep, istek ve önerilerini dile getirdi. 17 yaşındaki Uğur Akbulut, açıldığı günden bu yana 100. Yıl Çankaya Evi Kütüphanesi'ni kullandığını dile getirerek, "Keşke bir oda daha kütüphane için ayırabilseniz" dedi. Başkan Taşdelen ise, 100. Yıl Çankaya Evi'nin en geniş alanını kütüphane yapma sözü verdi. Taşdelen, "Yeter ki sizler okuyun, en güzel yerleri, en iyi hizmetleri hak ediyorsunuz. Biz Çankaya'da 181 okulumuzun tadilatını gerçekleştirdik. Çünkü burası Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi, burada eğitim de ona layık biçimde olmalı" ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan ve Çankaya Belediyesinin okuma yazma kursunda okumayı öğrendiğini belirten Seniye Öksüz ise, yazdığı mektubunu heyecanla okudu. Öksüz, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yaptığınız her hizmeti görüyoruz, yaşıyoruz, hayatlarımızda hissediyoruz" diye konuştu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya CHP Çankaya İlçe Başkanı Devrim Bora Özüdoğru, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya ve Çankaya Belediye başkan yardımcıları katıldı. - ANKARA