Başkan Tanış, Kadınlar Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı
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Başkan Tanış, Kadınlar Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı

08.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:24
Başkan Tanış, Kadınlar Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı.

Başkan Tanış, Gürpınar Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezinde bulunan sağlık çalışanlarına ve hastalara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ayrıca ilçede yaşayan 71 yaşındaki Fikriye Değer ve 75 yaşındaki Sıdıka Dağ'ı evlerinde ziyaret ederek karanfillerini hediye etti.

Kadına verdikleri değeri ortaya koymak için böyle bir etkinliği düzenlediklerini kaydeden Başkan Tanış, "Pandemi döneminde gösterdikleri başarıdan dolayı kadın sağlık çalışanlarının bu anlamlı günde hatırlanmasının ayrı bir önemi var. Bizlerde bu anlamlı günde kadın sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek salgını kontrol altına almak için gösterdikleri gayret ve çabayı takdir ettik. Her yönüyle kadınlarımız toplumumuz birleştirici unsurları ve gelecek nesillerimizin mimarıdır. Her alanda ailesinin, aziz milletimizin ve ülkesinin menfaatlerini gözetmeyi şiar edinen kadınlarımızın, yeni neslin bilinçli, sevgi dolu yetişmesinde ve ülkemizin müreffeh geleceğinin inşasında üzerlerine düşeni geçmişte olduğu gibi ziyadesiyle yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, tüm hanım kardeşlerimize huzur, mutluluk, sağlık ve esenlik dolu yıllar diliyorum" dedi. - VAN

Başkan Tanış, Kadınlar Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı
Başkan Tanış, Kadınlar Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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