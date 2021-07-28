Başkan Tanış, Hoşablı esnafla bir araya geldi
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Başkan Tanış, Hoşablı esnafla bir araya geldi

Başkan Tanış, Hoşablı esnafla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Ayağa Kalk Hoşab Projesi 2. Etap çalışmaları kapsamında Hoşablı esnafla istişare toplantısı düzenledi.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Ayağa Kalk Hoşab Projesi 2. Etap çalışmaları kapsamında Hoşablı esnafla istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Hoşab Projesi kapsamında hayata geçirilecek çalışmaları anlatan Başkan Tanış, esnafın sorularını tek tek yanıtladı. Başkan Tanış, toplantıda yaptığı konuşmada, Hoşab Projesi kapsamında 2. etap çalışmalarına bir an önce başlamak istediklerini söyledi. Başkan Tanış, "İki yıldır üzerinde titizlikle çalıştığımız Hoşab Projemizin çalışmalarına geçen aylarda başlamıştık. Hoşab'ın çehresini değiştirecek bu projede her çalışmamızdan önce mahalle sakinleri ile oturup görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bugünde ikinci etap çalışmalarından etkilenecek esnafımızla birlikteyiz. Gürpınar Belediyesi olarak Hoşab Mahallemizde kimsenin gönlünü kırmadan, hak ve hukuk kurallarına tam riayet ederek başarılı bir çalışmaya imza atmak istiyoruz. Bizim Hoşablılardan beklentimiz bu tarihi fırsata sahip çıkıp her türlü kolaylığı sunmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör, belediye meclis üyeleri ve ilgili teknik personeller de katıldı. - VAN

Başkan Tanış, Hoşablı esnafla bir araya geldi
Başkan Tanış, Hoşablı esnafla bir araya geldi
Başkan Tanış, Hoşablı esnafla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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