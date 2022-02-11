Başkan Tanır, Vani Mehmet Mahallesi sakini kadınlarla buluştu - Haberler
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Başkan Tanır, Vani Mehmet Mahallesi sakini kadınlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Tanır, Vani Mehmet Mahallesi sakini kadınlarla buluştu

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, başlattığı 'Güçlü Kadınlar, Güçlü Kestel' projesiyle ilçedeki kadınlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, başlattığı 'Güçlü Kadınlar, Güçlü Kestel' projesiyle ilçedeki kadınlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını hızla sürdüren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri ile, 'Güçlü Kadınlar, Güçlü Kestel' projesi kapsamında Vani Mehmet Mahallesi'ndeki kadınlarla Çilek Sosyal Yaşam Merkezinde kahvaltı programında buluştu. Belediye Başkanı Önder Tanır, proje kapsamında, kadın hemşehrileriyle toplantı yaparak, sorunlarını, taleplerini dinleyip fikir alışverişinde bulundu. Başkan Tanır, hayata geçirdikleri proje ile ilçedeki tüm kadınlara ulaşmayı ve görüşlerini almayı hedeflediklerini belirtti. - BURSA

Başkan Tanır, Vani Mehmet Mahallesi sakini kadınlarla buluştu

Başkan Tanır, Vani Mehmet Mahallesi sakini kadınlarla buluştu

Başkan Tanır, Vani Mehmet Mahallesi sakini kadınlarla buluştu

Başkan Tanır, Vani Mehmet Mahallesi sakini kadınlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Önder Tanır, Yerel, Haberler

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