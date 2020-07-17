Başkan Tanır, muhtarlarla buluştu Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi. Tanır, "Hemşehrilerimiz ile belediye arasında köprü olarak, bölgelerindeki talepleri bizlere aktaran muhtarlarımızla el ele çalışıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya başkanlığında yürütülen muhtarlar toplantısına katıldı. Toplantıda, ilçedeki bütün muhtarlar ve daire amirleri hazır bulundu. Sağlık, eğitim, yol çalışmaları, kaldırımların düzenlenmesi ve yürütülen diğer çalışmalar üzerinde durularak, yapılacak ve yapılması planlanan çalışmalar istişare edildi. Kaymakam Karakaya, Başkan Tanır ve daire amirleri, muhtarların talep ve sorunlarını değerlendirdi. Başkan Önder Tanır, "Asli belediye hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmek adına vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dikkate alarak titizlikle inceliyoruz. Ortak akıl düşüncesiyle yaptığımız tüm hizmetlerde vatandaşlarımızın fikir ve görüşleri önceliğimizi oluşturuyor. Bunu yaparken de mahallelerde atan nabzı en iyi bilen, vatandaşlarla belediye arasında köprü olarak bölgelerindeki talepleri bizlere aktaran muhtarlarımızla yakın çalışma yürütüyoruz. Hemşerilerimizin taleplerinin tespit edilerek, hizmet önceliklerimizin belirlenmesinde muhtarlarımızın desteğini alıyoruz. Mahallelerimizin huzuru ve daha yaşanabilir olması için muhtarlarımıza büyük görev düşüyor.Sizler istekleri, sorunları ve önerileri bize bildiriyorsunuz, bizlerde, her konuda bize destek olan kaymakamımız ile birlikte çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA