Başkan Sümer'den prim açıklaması

06.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:51

Adıyaman'ın Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Tarım Bağ-Kur primlerine yapılan yüzde 19,6 artışın zor durumda olan üreticilerin prim borçlarını ödeyemez duruma getireceğini söyledi.



Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Üreticimiz yaz kış demeden doğal afetlere karşı, bütün girdi fiyatlarının artışına rağmen, her gün yoğun bir şekilde çalışarak ürettiği ürünü hak ettiği değere satamazken, yaşanan ekonomik koşullar ve kur artışından dolayı zor durumda olan çiftçilerimize yapılan prim artışı çok fazladır. Bununla birlikte 2019 yılında 764,96 TL olan Tarım Bağ-Kur primi yapılan yüzde 19,6 oranındaki artışla 2020'de en düşük 913,80 lira olmuştur. Primi düzenli ödeyenler için ise bu tutar 781,37 TL olarak uygulanacak. Düzenli prim ödeyen Tarım Bağ-Kurlular primlerinde ise 5 puanlık indirim sayesinde 132,43 lira avantaja sahip olacak.



Ancak bu pirim borcunu üreticilerimizin ödemesi mümkün değil. Umarım bu duruma hükumetimiz ve yetkililer el atar ve makul bir seviyeye iner. Bağkur primlerinde hükümetimizden üreticilerimiz için indirim talep ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA