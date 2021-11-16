Başkan Sümer: "Besni-Üçgöz-Beşyol bağlantı yolu yeniden düzenleniyor"

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 32 köy, 24 mezra ve 2 beldenin bağlantı yolu olan Besni-Üçgöz-Beşyol yolunda çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağı bildirildi.

Ak Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, Besni'de büyük bir sorun haline gelen karayoluyla ilgili yapılan görüşmeler neticesinde Besni-Adıyaman karayolu Besni girişi ile Besni- Burunçayır arası yolda çalışmalar hızlandığını, bir yandan da viyadük çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Besni-Üçgöz-Beşyol yolunda çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağını kaydeden Başkan Sümer, Besni-Üçgöz-Beşyol yol sorununun çözülecek olmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

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