Başkan Sülük ve eşinden ihtiyaç sahiplerine yardım
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Başkan Sülük ve eşinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Başkan Sülük ve eşinden ihtiyaç sahiplerine yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve eşi Selma Sülük sosyal medyada gördükleri ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattılar.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve eşi Selma Sülük sosyal medyada gördükleri ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattılar.

İskilip ilçesinde evlerinde internet ve tablet olmadığı için uzaktan eğitim alamayan çocukların yaşadığı problemi İhlas Haber Ajansı muhabiri Bilal Arıcı, sosyal medya üzerinden gündeme getirdi. Hayırsever vatandaşlarda eğitim alamayan çocukların kırtasiye, tablet ve internet ihtiyacı karşılanırken Belediye Başkanı Ali Sülük de bu duruma kayıtsız kalmadı. Başkan Sülük, ailenin ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması noktasında Hilal Masa Birimi'ne talimat verirken eşi Selma Sülük de aileyi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ali Sülük'ün Eşi Selma Sülük ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Eşimle beraber bu haberi görür görmez ihtiyaç sahibi bu ailemiz için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünerek harekete geçtik. Bugün ailemizin yanında olduk ve onların hislerini paylaştık. Biz elimizdeki imkan dahilinde onlara ulaşmaya çalıştık. Bizlere bu ailemizi duyuran İhlas Haber Ajansı Temsilcisi Bilal Arıcıya, ailemize destek olan Kızılay İlçe Başkan Yardımcısı Bekir Gedik'e ve bu ailemize maddi ve manevi yanında olan bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ali Sülük de, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya göreve geldiğimiz günden beri devam ediyoruz. Ailemizin ihtiyaçlarına Hilal masa birimimiz tarafından hazırladığımız ihtiyaç setimizi ulaştırdık. Onların yanında olmak bizim görevimiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Başkan Sülük ve eşinden ihtiyaç sahiplerine yardım
Başkan Sülük ve eşinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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