Başkan Sülük'ten başarılı sporcuya ödül
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Başkan Sülük'ten başarılı sporcuya ödül

Başkan Sülük'ten başarılı sporcuya ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Antalya'da düzenlenen güreş şampiyonasında Türkiye birincisi olan Enes Kavlu'yu ödüllendirdi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Antalya'da düzenlenen güreş şampiyonasında Türkiye birincisi olan Enes Kavlu'yu ödüllendirdi.

Antalya düzenlenen U-15 Güreş şampiyonasında 48 kiloda mücadele ederek şampiyon olan Enes Kavlu, Belediye Başkanı Ali Sülük'ü ziyaret etti. Ziyarette başkan Sülük, başarılı sporcuyu çeyrek altınla ödüllendirdi.

Başkan Sülük, "Çıktığı müsabakalarda başarıdan başarıya koşarak 2. defa Türkiye Şampiyonu olan Belediye İskilip Spor güreşçisi Enes Kavlu'yu, başarısında büyük emekler sarf eden hocası Adem Uysalı ve yetişmesine vesile olan ailesini tebrik ederim. Başarın daim olsun pehlivan" dedi. - ÇORUM

Başkan Sülük'ten başarılı sporcuya ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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