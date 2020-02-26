Başkan Suer'den Rektör Taş'a ziyaret
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Başkan Suer'den Rektör Taş'a ziyaret

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. İbrahim Taş'ı makamında ziyaret etti.

26.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:14
Başkan Suer'den Rektör Taş'a ziyaret

'in İlçe Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. 'ı makamında ziyaret etti.


Rektör Taş, ziyaretten dolayı Başkan Suer'e teşekkür ederek, "Bugün ziyaretimize şirin Gölpazarı ilçemizin Belediye Başkanı Hayrı bey ziyaretimizde bulundu. Kendileri ile Gölpazarı Meslek Yüksek Okulu ile alakalı birkaç konu görüştük" dedi.


Ziyaret sonundan Başkan Suer, Osmanlıca yazılmış İstiklal Marşı tablosu hediye etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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