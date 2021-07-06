Başkan Soykan, müteahhitlerle toplantıda bir araya geldi
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Başkan Soykan, müteahhitlerle toplantıda bir araya geldi

Başkan Soykan, müteahhitlerle toplantıda bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede faaliyetlerini sürdüren müteahhitler ile bir araya geldi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede faaliyetlerini sürdüren müteahhitler ile bir araya geldi.

Akyazı Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantında, ilçede inşaat sektöründe imar ve yapılaşma sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, toplantı sonrasında ise ilçeye verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederek, katılımcılara teşekkür belgelerini takdim etti. - SAKARYA

Başkan Soykan, müteahhitlerle toplantıda bir araya geldi
Başkan Soykan, müteahhitlerle toplantıda bir araya geldi
Başkan Soykan, müteahhitlerle toplantıda bir araya geldi
Başkan Soykan, müteahhitlerle toplantıda bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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