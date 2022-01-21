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Başkan Soyer, öğrencilere karne dağıttı

Başkan Soyer, öğrencilere karne dağıttı
AA / Alirıza Sözbir - Haberler | Güncel

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak ile birlikte Hüdaverdi Aydın İlkokulu'nu ziyaret eden Soyer, minik öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Öğrencilere karnelerini Karabacak ve Okul Müdürü Mehmet Yılmaz ile veren Soyer, öğrencileri tebrik etti.

Törende çocuklara seslenen Soyer, "Sizler bizim umudumuz olan geleciğin mimarlarısınız. Aldığınız eğitim ışığında, kendinize, ailenize ve ülkenize fayda sağlayacak neferlersiniz. Hepinizin karnelerinin başarı dolu olduğunu gördüm. Önünüzde ki yarıyıl tatilini hem dinlenerek hem de öğrenmeye devam ederek geçirmenizi isterim. Hepinizi başarılarınızdan dolayı kutluyor, iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Alirıza Sözbir - Son Dakika Haberleri

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