Başkan Soyer'in Smyrna Antik Tiyatrosu açıklaması dünya basınında
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Başkan Soyer'in Smyrna Antik Tiyatrosu açıklaması dünya basınında

30.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:11
Başkan Soyer'in Smyrna Antik Tiyatrosu açıklaması dünya basınında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Smyrna Antik Tiyatrosu hakkında yaptığı açıklamalar dünya basınında ses getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Smyrna Antik Tiyatrosu hakkında yaptığı açıklamalar dünya basınında ses getirdi. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Başkan Soyer'in "2023'te cumhuriyetimizin 100. yılını olağanüstü bir konserle burada kutlayacağız" sözlerine yer verdi.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Smyrna Antik Tiyatrosu hakkındaki sözlerine yer verdi. Kültür sayfasında yayımlanan haberde Başkan Tunç Soyer'in cumhuriyetin 100. yılını bu antik tiyatroda kutlamak istediği aktarıldı. Gazete, Başkan Soyer'in 21 bin kişilik antik tiyatronun gün yüzüne çıkmasıyla İzmir'in yeni bir Efes kazanacağı yolundaki sözlerinin ise altını çizerek okurlarına "Bölgenin güneyinde yer alan büyük Efes arkeolojik alanında, dünyanın en büyüğü kabul edilen, 24 bin kapasiteli başka bir antik tiyatro yer alıyor" bilgisini verdi.

"Turistler için bir çekim merkezi"

Başkan Soyer'in, "İzmir Antik Tiyatrosu, milattan önce ikinci ve dördüncü yüzyıllar arasında, Eski Smyrna şehrinin sosyo-kültürel merkezi olarak Akdeniz'in en büyük tiyatrolarından biri haline geldi. Onu göz kamaştırıcı yapan tüm Körfez'i görecek şekilde inşa edilmiş olmasıydı" açıklamasına yer verilen haberde şöyle denildi: "500 yıllık uykudan sonra tiyatronun yeniden doğuşu, şehrin Kemeraltı Çarşısı-Agora ve Kadifekale aksını kapsayan büyük restorasyon ve dönüşüm projesinin bir parçası olarak kayıtlara geçti. İzmir Belediye Başkanı'na göre 'antik tiyatronun bu güzergahta gün ışığına kavuşturulması çok önemli'. Agora ile bu yeni yerin 'şehrin kimliğine büyük' katkıda bulunacağını öngören Soyer, 'Süreç tamamlandığında, İzmir gösteriler için yeni bir yer kazanmış olacak' diye ekledi. Bu tarihi bölgede, Kemeraltı-Agora-Kadifekale'yi 1895 yılının görünümüne kavuşturarak turistler için bir çekim merkezi haline getirme projesi uzun yıllardır sürüyor."

Kazı devam ediyor

Başkan Soyer geçen hafta kazı alanını ziyaret ederek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy'dan bilgi almıştı. Burada yaptığı açıklamada Soyer tiyatronun üç kademeli izleyici bölümünün doğu tarafında 16 oturma sırasının, sahne binasında yedi kulis mekanı ve servis koridorunun ortaya çıkarıldığını söylemişti. Smyrna Antik Kenti kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında destekleniyor. Kazılar ise antik tiyatronun sahne kısmında sürüyor. - İZMİR

Başkan Soyer'in Smyrna Antik Tiyatrosu açıklaması dünya basınında
Başkan Soyer'in Smyrna Antik Tiyatrosu açıklaması dünya basınında
Başkan Soyer'in Smyrna Antik Tiyatrosu açıklaması dünya basınında
Başkan Soyer'in Smyrna Antik Tiyatrosu açıklaması dünya basınında
Başkan Soyer'in Smyrna Antik Tiyatrosu açıklaması dünya basınında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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