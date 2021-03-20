Başkan Soyer, Bekir Coşkun heykeline saldırıyı kınadı
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Başkan Soyer, Bekir Coşkun heykeline saldırıyı kınadı

20.03.2021 23:02 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:10
Başkan Soyer, Bekir Coşkun heykeline saldırıyı kınadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediyesi tarafından gazeteci-yazar Bekir Coşkun anısına yaptırılan heykele yönelik saldırıyı kınadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediyesi tarafından gazeteci-yazar Bekir Coşkun anısına yaptırılan heykele yönelik saldırıyı kınadı. Bekir Coşkun Parkı'nda Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte zarar gören heykeli inceleyen Soyer, "Biz yaşadıkça ne Bekir Coşkun'un adını ne de onun savunduğu değerleri asla unutturmayacağız" dedi.

Buca Belediyesi tarafından, hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun'un anısını yaşatmak için yapılan heykel, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Saldırıyı kınayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte zarar verilen heykeli inceledi. Yaşananların çok üzücü olduğunu belirten Başkan Soyer, "Bu tür saldırılarla ne Bekir Coşkun'un adını ne de onun savunduğu değerleri unutturmak mümkün değil. Biz yaşadığımız müddetçe buna izin vermeyeceğiz. Bunun sonuna kadar savunucusu olacağız. Buca Belediye Başkanımız tekrar zarar görmemesi için bronz bir heykel yaptırmayı planlıyor. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Bekir Coşkun'un adını yaşatmak için bir çalışma yapıyoruz" dedi.

Heykel yenilenecek

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da, heykeli parka koydukları gece böyle üzücü bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Bir vatandaş elinde balyozla birlikte gelip heykele zarar veriyor. Daha fazla zarar vermek istiyorlar; ama sonrasında panik yapıp bir arabayla beraber kaçıyorlar. Bu vandallar bu şekilde fikirlere, düşüncelere müdahale edeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bekir Coşkun milyonlarca insanın kalbine dokunmuş bir insan. Heykele zarar verebilirsin ama düşünceye zarar veremezsin. Heykeli yenileyeceğiz. Sonrasında da bronz heykelini yapıp parka koyacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR

Başkan Soyer, Bekir Coşkun heykeline saldırıyı kınadı
Başkan Soyer, Bekir Coşkun heykeline saldırıyı kınadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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