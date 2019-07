Başkan Söğüt, "Yol haritamızı birlikte belirliyoruz"

Körfez Belediyesi'nin 2020-2024 yılları arasındaki yol haritasını belirleyeceği Stratejik Plan çalışmaları kapsamında 'Dış Paydaş Çalıştay'ı gerçekleştirildi.

Körfez Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Esnaf Odası Başkanı Başkanı Yahya Öztürk, muhtarlar, STK temsilcileri ve kaymakamlık kurum amirleri katıldı.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, "Globalleşen dünya üzerinde varlığının sürdüren tüm sektörlerin başarılı olabilmeleri ve geleceğe güvenli adımlarla ilerleyebilmeleri için uzun ve orta vadeli planlamalarını yapmaları ve bu planlar doğrultusunda oluşturulmuş olan hedeflere uymaları zorunlu hale gelmiştir. Körfez Belediyesi'nin gerçekleştirdiği dış paydaş toplantısı da bu anlamda önemlidir" dedi.

'Ortak akıl ve birlikte hareket etme' anlayışının önemine değinen Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, "Toplantı ile kurumların hangi noktalarda örtüşeceği, hangi noktalarda çelişeceği, kurumların belediyemizden beklentileri gibi pek çok soru da bugün cevaplanmış olacak ve belediyemizin çalışmalarına önemli katkı sunacaktır" diye konuşu.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk'ün ardından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt kürsüye geldi. Başkan Söğüt, "2020-2024 yılları arasında Körfez ilçemizi bugünkü noktasından hangi noktaya taşıyacağımızı birlikte istişare edeceğiz. Körfez hem bölgesinde hem de ülkemiz açısından çok stratejik bir konumda. Sanayisi ile demir ve deniz yolları ile ülkemize çok büyük bir katma değer katıyor. Herkesin fikrine önem veriyoruz. Her birinizin düşüncesi bizler için kıymetli, önemli. Birlikte yönetirsek başarılı oluruz. Her birimiz ilçemiz için ayrı bir değer ve önemlisiniz" şeklinde konuştu.

Yaşam olan her noktasına, her santimetrekaresine, her canlısına hizmetimizi götürmek için gece gündüz çalışacağız. Bugün 5 yıllık yol haritamızı birlikte belirliyoruz. Stratejik plan çalışmamız ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt'ün ardından Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk'te kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Toplantı daha sonra moderatör Banu Yüksel'in soruları ve anlatımı ile devam etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA