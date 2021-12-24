Başkan Şimşek'ten öğrencilere ücretsiz okul servisi desteği

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in ulaşım sıkıntısı yaşayan öğrencilere geçtiğimiz ay müjdesini verdiği ücretsiz öğrenci servisi uygulaması başladı.

Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi ve Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin ulaşımda sıkıntı yaşaması üzerine Başkan Şimşek, öğrencilere ücretsiz servis tahsis edilmesini içeren Başkanlık yazısını meclise sunmuştu. Başkan Şimşek'in önerisi, mecliste oy birliğiyle kabul edilmişti. Gölbaşı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde ulaşım sıkıntısı sebebiyle mağduriyet yaşayan öğrencilere ulaşım desteğinde bulunarak eğitim yolunda engeller kaldırıldı. Ücretsiz servis hizmetinden Dr. Şerafettin Tombuloğlu ve Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri ile o güzergahtaki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler faydalanırken, öğrenciler merkezde belirlenen duraklardan alınıp okullarına bırakılacak.

Eğitime her alanda destek veren Başkan Ramazan Şimşek, öğrencilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Şimşek, toplamda 6 servis aracı ile hizmet verileceğini ifade ederek, "Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi ve Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi'ne giden öğrencilerimiz sabah erken saatlerde gidiyor, akşam geç saatlerde çıkıyor. Orada da hem ulaşım var hem de karşıdan karşıya geçerken tehlike arz ediyordu. O yüzden öğrencilerimizin yaşadığı bu sorunu ortadan kaldırmak için öğrencilerimize bu kolaylığı sağladık. Belediyemize ait araçlarla ve hizmet alımı ile toplamda 6 araç ile ulaşım sıkıntısı yaşayan öğrencilerin ücretsiz taşınmasını sağlamaya başladık. Ücretsiz servislerimiz öğrencilerimizi belirlenen noktalardan alıp okullarına, okullarından da alıp yine belirlenen merkezi noktalara bırakıyorlar. Eğitim varsa gelecek de var. Sosyal belediyecilik anlayışımızla eğitime olan desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

Başkan Şimşek, ücretsiz servis uygulamasından sadece Dr. Şerafettin Tombuloğlu ve Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencilerinin değil, güzergahlarda bulunan okullarda öğrenim gören tüm öğrencilerin faydalanabileceğini sözlerine ekledi. - ANKARA