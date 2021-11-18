Başkan Sezer'den gönül belediyeciliği

VAN (İHA) - Van'ın Gevaş Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra eğitimde de önemli hizmetlere imza atmaya devam ediyor.

Gevaş ilçesinde yaptığı hizmetlerle herkesin beğenisini toplayan Başkan Murat Sezer, samimiyet, güleryüz ve mütevazi kişiliğiyle gönüllerde taht kurmayı başarıyor. Yediden yetmişe herkesi kucaklayan Başkan Sezer, ilçede gönül belediyeciliğini yürütüyor. Özellikle eğitime büyük önem veren Başkan Sezer, geleceğin teminatı olan öğrencilere kaynak kitap desteğinde bulunmaya devam ediyor. Başkan Sezer, piyasa değeri 200 bin TL olan 300 bin sorulu modül setini kapı kapı dolaşarak öğrencilere hediye etti. Öğrencilere destek olmayı sürdürdüklerini belirten Başkan Sezer "Gençlerimizin kaynak ihtiyacını gidermek için çeşitli kaynaklardan oluşan soruların olduğu 300 bin sorulu modüler seti öğrencilerimize hediye etmeye devam ediyoruz. Başarıya giden yolda çok ciddi katkılarının olacağını düşündüğümüz modüler setin hayırlı olmasını dilerim" dedi. - VAN