Başkan Sever, çalışmaları inceledi

24.08.2019 12:25

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçede devam eden Kuyulu Mescid'in şadırvan çalışmalarını yerinde inceledi.



Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Sever, "Kuyulu Mescidimizin şadırvan çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz çalışmaların en kısa süre içinde biteceği bilgisini verdi. Halkımıza hizmet için elimizden gelenin en iyisin yapacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA