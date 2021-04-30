Başkan Servet Aslan hayatını kaybetti
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Başkan Servet Aslan hayatını kaybetti

Başkan Servet Aslan hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eski MHP Oltu İlçe Başkanı Servet Aslan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eski MHP Oltu İlçe Başkanı Servet Aslan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Oltu Eski MHP ilçe Başkanı Servet Aslan(80) Önceki gün Oltu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

1987 yılında Oltu MHP ilçe Başkanı Olan Servet Aslan 2004 yılına kadar Başkanlık yaptı. Oltuluların çok sevdiği yüreği sevgi dolu babacan kişiliği ile gönüllere taht kuran Başkan Aslan'ın ölümü sevenlerini derinden üzdü.

Başkan Aslan'ın cenazesi Oltu Aslanpaşa camisinde saat ikide kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Oltu Cankurtaran mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP eski Erzurum İl Başkanı Nurettin Taşçı, Oltu MHP İlçe Başkanı Mehmet Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri Ak Parti İlçe Başkanı Eftal Gülcü ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra yakınları katıldı. - ERZURUM

Başkan Servet Aslan hayatını kaybetti
Başkan Servet Aslan hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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