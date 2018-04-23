Başkan Serkan Acar, Kardeş Şehir Heyetini Ağırladı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 23 Nisan Uluslararası Aliağa Çocuk Festivali kapsamında Aliağa'nın kardeş şehri Makedonya Radoviş heyetini makamında ağırladı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar; Radoviş Belediye Başkanı Gerasim Konzulov, Belediye Başkan Yardımcısı Enis Ömer ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Acar, misafir ülke çocukları ve Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) öğrencileri ile sohbet etti. Misafir heyet, Aliağa'da gördükleri misafirperverlikten ötürü teşekkür ederek, ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a takdim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edildiğini belirten Başkan Serkan Acar, "Önderimiz çocukları çok severdi. Dünyaya barış gelecekse çocuklarla gelecektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarının kaynaşmasına vesile olan bir bayramdır. Çocukların kaynaşması ve birlikteliği de bizler için çok önemlidir. Sizleri tekrar burada görmekten, ağırlamaktan çok mutlu olacağız" dedi.

Başkan Acar, koltuğunu çocuklara devretti

Başkan Acar, ziyaretin bir bölümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Radoviş'ten gelen Mula Mila isimli misafir öğrenciye ve ASEV öğrencilerinden Bilal Sefa Soysal'a koltuğunu devretti.

Ziyaretlerinden ötürü misafirlerine teşekkür eden Serkan Acar, Radoviş Belediye Başkanı Gerasim Konzulov'a Kyme Antik Kenti'ne ait sikkelerin tuğrası ile işlenmiş cam tabak hediye etti. Başkan Acar, Uluslararası Aliağa Çocuk Festivalinde bir birinden renkli gösterilere imza atana misafir ülke çocuklarına ve ASEV öğrencilerine teşekkür ederek kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret sonrasında misafir heyet ve öğrenciler Başkan Serkan Acar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Davetlerinden dolayı Aliağa Belediyesi'ne teşekkür eden Radoviş Belediye Başkan Yardımcısı Enis Ömer, "Aliağa Belediyesi ile olan kardeşliğimiz her zaman devam edecek. Radoviş'te Makedonlar ve Türkler bir arada yaşıyor. Osmanlı'dan kalan ortak kültürümüzü, örf ve adetlerimizi devam ettirmemiz bizim açımızdan çok önemli. Aliağa'ya dördüncü kez geliyorum ve son yıllarda Aliağa'nın hızlı bir gelişim kaydettiğini düşünüyorum. İnanıyorum ki hem Aliağa hem de anavatanımız Türkiye hızlı ilerlemesini sürdürecektir" dedi. - İZMİR