Başkan Şerifoğulları'ndan, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü mesaji Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şerifoğulları 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tiyatro, bir yandan insan öykülerini yansıtırken, diğer yandan toplumun dilinin, kültürünün, duyarlılığının gelişmesine katkı sağladığı için eğitici bir işlev üstlenmektedir. İnsanlığa ait tüm duyguları içinde barındıran bir sanat olarak tiyatro, duyguları roller aracılığıyla toplumsal mesajlara dönüştüren, asırlardır güzel sanatların en ilgi çeken dallarından biridir. Elazığ Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kurduk. Elazığ Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü yerli ve yabancı oyunları sahneleyerek bu önemli sanatın yaşamasına vesile oluyor. Tiyatro bizi bize anlatan sanat dallarının en önemlilerindendir. Sadece rol yapmak değildir tiyatro, nabız tutmaktır, tarihi saklamaktır, hatırlatmaktır. Belediye olarak sanatın her alanında sanata ve sanatçıya destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tiyatronun gelişmesine ve daha geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunan, tiyatroya gönül veren bütün tiyatro severlerin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler