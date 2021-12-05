ELAZIĞ (İHA) - Her canlının yaşam hakkına sonuna kadar sahip çıktıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehrimizin dört bir yanında yer alan 90 parka su ve mama kapları yerleştirdik. Bu çalışmamızı daha da yaygınlaştıracağız" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Şerifoğulları açıklamalarda bulundu. Başkan Şerifoğulları, "Her canlının yaşam hakkına sonuna kadar sahip çıkmak bizim ana prensibimizdir. Yaradanımızın bizlere emaneti olan can dostlarımızın gerekli tüm tedavi ve bakımlarını merkezimizde en iyi şekilde karşılıyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde kış aylarında sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için güzel bir çalışma başlattık. Şehrimizin dört bir yanında yer alan 90 parka su ve mama kapları yerleştirdik. Bu çalışmamızı daha da yaygınlaştıracağız. Ayrıca parklarımıza hayvanlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için de kedi, köpek evleri yerleştiriyoruz. Onları korumak ve daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ