Başkan Serdar Aksoy Geleneksel Kubilay Koşusu'na katıldı
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Başkan Serdar Aksoy Geleneksel Kubilay Koşusu'na katıldı

Devrim şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay anısına düzenlenen Kubilay Koşusu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un katılımıyla 22Aralık 2019 tarihinde gerçekleşti.

23.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:05
Başkan Serdar Aksoy Geleneksel Kubilay Koşusu'na katıldı

Türkiye Jokey Kulübü(TJK) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve Belediye Başkanı 'un da katılım gösterdiği Kubilay Koşusu bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi Şirinyer Hipodromu'nda yapıldı. Saat 16.30'da başlayan ve kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından takip edilen Kubilay Koşusu'nu 5 numara ile yarışan Nişan Aret Kuyumciyan'ın sahibi olduğu El Nino isimli at kazandı.

Plaket ve hediyeler Başkan Aksoy'dan Koşunun ardından yapılan ödül töreninde, kazanan atın sahibine vekaleteden TJK Asli Üyesi Serdar Pedükcoşkun'a plaketini Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy takdim etti. Başkan Aksoy ayrıca koşunun anısına, Serdar Pedükcoşkun, kazanan atın antrenörü Sarven Minasoğlu ve İzmir Hipodrom Müdürü Cüneyt Ertan'a hediyelerini verdi. Ardından 'ın torunu Kemal Kubilay kazanan atın jokeyi Halis Karataş'a çiçek takdim etti. Şeref Tribünü'nde düzenlenen törende, TJK Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sadettin Atığ, TJK Yönetim Kurulu Üyesi ve Yüksek KomiserlerKurulu Üyesi Ahmet Özbelge ve Mustafa Kubilay da hazır bulundu.

Kaynak: Bültenler
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