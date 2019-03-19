Başkan Selçuk Bağlıca'da Vatandaşlarla Buluştu

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Bağlıca Mahallesinde yaptığı mitingde vatandaşlarla buluştu.

Kalabalık otomobil konvoyu ile Bağlıca mahallesine giden Başkan Selçuk, mahalleliler tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Mahalle halkına yeni seçilecek olan belediye meclis üyelerini teker teker tanıttıktan sonra bir konuşma yapan Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, "Bugün çok anlamlı bir gece. Bugün Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yılını kutluyoruz. Atalarımız 'Çanakkale geçilmez' komutu almıştı. Burada gençliğimiz komut almadan hep bir ağızdan İstiklal marşımızı okudular, ben size kurban olayım. Bu nedenle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle şükranla saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun." dedi.

"Sarıgöl, Manisa, Ankara ele ele olmalı"

Başkan Selçuk konuşmasını bundan önceki seçimlerde kendisini destek veren 35 mahallenin özelliklerini sayarak sevgiyle selamladıktan sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: "Seçimlere iki hafta kaldı. 31 Mart seçimleri ülkemize, memleketimize Sarıgöl'e, Manisa'ya, hayırlar getirmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Hatasız ve kazasız demokratik bir seçimin geçmesini temenni ediyorum. 2014 yılında yapılan mahalli seçimlerde sizlere vaat ettiğimiz hizmetlerin büyük bölümünü tamamladık. Sarıgöl'e güzel hizmetler verdik. Değişimi sizlerde fark etmişsinizdir. Çamurlu, tozlu yollar yerine sıcak asfaltlar atıldı. Sokaklarımız parke taşlarla donatıldı. Mahallelerin alt yapıları yenilendi, içme suyu depoları yapıldı. Suyu yetmeyen mahallelerde yeni artezyen kuyuları açtık. Beş mahallemizde yeni düğün salonlarına başlatmak için düğmeye bastık. İlk etapta Dindarlı Mahallemizde düğün salonu temeli atıldı. 20 Mart'ta Afşar Mahallemizde çok amaçlı düğün salonu temeli atılacak. Sarıgöl'e hizmetler daha çok akacak. Cumhur ittifakı ile birlikte Sarıgöl, Manisa, Ankara el ele olunca hizmetler daha çok olacak. Projelerimizin biri de Eski Cumhuriyet Sinemasının yerinde yenilikler olacak. Ben MHP'li bir belediye başkanıyım ama bu seçimlerde AKP'li kardeşlerimizle birlikteyiz. Cumhur ittifakı adayıyım. Bu vesile ile daha güçlendik. Hizmetler daha kolay olacak." dedi.

"Bağlıca'ya küsmedik"

Başkan Selçuk, "Ben 2014 yılında belediye başkanı seçildim. O zamanın belediye başkanı ve muhtarlar bir araya gelerek 'Atıksu Arıtma Birliği' kurdular. Bir araya gelerek yerlerin kodlaması yaptırıyorlar. Kodu en düşük olduğu için burası belirleniyor. Bunda geçmiş belediye başkanımızın da bir suçu yok. O zaman ki başkanımız da verimli topraklarımızı korumak istedi. Kodu düşük olduğu için Bağlıca Mahallemizi teknik ekip belirliyor. Amaç verimli topraklarımız korumak. En uygun yer Bağlıca Mahallesi olarak belirleniyor. Maliyeti de 97 milyar lira askıya alınıyor. Toprağımızı korumak için. Kirliği ortadan kaldırmak için. Teknik ekip inceliyor ve kodu uygun olan Bağlıca Mahallesi belirleniyor. Burada eski belediye bakanımızında suçu yok. Biz 2014 yılında göreve geldik. Birimlerimiz kuruldu. MASKİ ile görüşmeler oldu. Bize denildi ki, elinizde atık su ile ilgili proje var mı? Biz hizmet yapmak için heyecanlıyız elimizde de böyle bir proje vardı. Bu işin eksiğiyle kusuru bizdedir. Biz Bağlıca'ya küsmedik ama bizlerin arasına girdiler. Muhtarımla bizim aramıza girdiler. Bağlıca Mahallemize belediyemizin şehir otobüsleri girmiyor deniliyordu. Şimdi araçlarımız giriyor. Gelsinler görsünler bu meydanı görsünler. Bağlıca ile aramıza kimse giremeyecek. Çöp konteyneri vermiyor, kırmızı otobüsler vermiyor dediler şimdi o kişileri Sarıgöl'e taşıyor. Biz Bağlıca mahallemizi küsmedik. Parkını da ışıl ışıl yaptık. Bağlıca'da başımızı gelen Sarıgöl'de de gelmedi mi? Yollarımız açtık, kanalizasyonumuzu yaptık. Dışarıdan gelenlerin dahi imrendiği bir Sarıgöl oluşturduk" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Bağlıca Mahalle Muhtarı Mustafa Karabostan ile Belediye Başkanı Necati Selçuk el ele vatandaşı selamladı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un Bağlıca Mahalle mitingine Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, Sarıgöl AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, MHP Sarıgöl Kadın Kolları Başkanı Sevil Çakar, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA