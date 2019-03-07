Başkan Selçuk'a Karacaali'de Coşkulu Karşılama

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, Karacaali Mahallesinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, Karacaali'de mahalle sakinleri tarafından davul zurna ve havai fişek eşliğinde karşılandı. Burada mini miting gerçekleştiren Selçuk, "Biz bu memleketin havası, suyuyuz. Hayalleriyle bu toprakları kök salanların hizmetkarıyız. Biz bu memleketin asli sahiplerin hizmetkarıyız. Biz mahallelerimizi hizmet etmeyi görev bildik. İlçede ne varsa mahallelerimizde aynısı olsun diye yola çıktık. Mahallelerde çok amaçlı salonlar, kapalı pazar yerleri, kanalizasyon hatları, içme suyu şebekelerini yaptık. Ulaşımda mahaller arasında kolaylık sağladık. Halkımız yaz ve kış aylarında kolay ve rahat alışveriş yapmaları için modern kapalı pazar yeri yaptık. Hizmetlerimiz devam edecek. Söz vermiştik, Sarıgöl'ün çehresi değişecek demiştik, değişimi gördünüz. Daha güzel olması için daha çok çalışacağım" dedi.

Başkan Selçuk, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adaylarını sahneye davet ederek vatandaşlara tanıttı. Karacaali Mahallesinde gerçekleştirilen seçim çalışmasında Başkan Selçuk'a, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, AK Parti Sarıgöl Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca, Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA