Başkan Sekmen: "Hepimizin ortak paydası Erzurum'dur"

14.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:04

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'daki yerel ve yaygın basın kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle organize edilen programda konuşan Başkan Sekmen, "Madem hepimizin ortak paydası Erzurum; o halde el ele vereceğiz, birlikte koşacağız, koşturacağız" ifadesini kullandı. Palandöken'in zirvesinde hizmet veren Küre Restoran'daki akşam yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yanı sıra Genel Sekreter Zafer Aynalı, Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Şahin, Murat Altundağ, Mustafa Yaşar ve Ahmet Kılıç, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Esat Bindesen, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, haber ajanslarının bölge müdürleri, yazarlar ve çok sayıda basın çalışanı katıldı.



ERZURUM'A HİZMET ETME AYRICALIĞI



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, 2014 yılından bu zamana kadar geçen süre zarfında medya ile ortak bir hedef doğrultusunda uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Sekmen, gazetecilerin Erzurum'un dünü, bugünü ve ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini, dolayısıyla şehrin hafızası konumunda bulunduklarının altını çizdiği konuşmasında şunları kaydetti: "Sizlerle birlikte Erzurum için çalışıyor olmak; hakikaten bizim için de çok büyük bir ayrıcalık. Çünkü kimi zaman eleştirilerinizle, yaklaşımlarınız ve öngörülerinizle, dahası önerileriniz ve tavsiyelerinizle bize sürekli rehberlik ettiniz, yolumuzu aydınlattınız. Bizler her ne kadar yerel yönetim mekanizmasının başında bulunuyor olsak bile yerel bütünleşmeyi sağlama sürecinde de, yönetimimiz için imkanlar sundunuz, fırsat oldunuz."



SEKMEN'DEN ANLAMLI TARİF



Gazeteciler için "Bizim için gören göz oldunuz, konuşan dil oldunuz, işiten kulak oldunuz" şeklinde bir tanımlama yapan Başkan Sekmen, "Bu mübarek beldede yaşayan istisnasız herkesle aramızda köprü oldunuz, bağ oldunuz, yol oldunuz. ve altını çizmek gerekirse, icra ettiğiniz mesleğinizle Erzurum'a aslında gönül hizmeti verenler de yine sizler oldunuz. Emekleriniz, bizim için ölçülemeyecek kadar büyük ve dahi karşılığı ödenemeyecek kadar da kıymetlidir. Dolayısıyla siz değerli gazeteci kardeşlerimize sunabileceğimiz tek varlığımız; Erzurum adına minnet ve şükran dileklerimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.



"ERZURUM HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI"



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 6 yıl önce bu yola çıkarken, Erzurum için düşler kurduklarını ve bu düşleri ilk olarak da gazetecilerle paylaştıklarını hatırlatarak, "Nitekim bu düşlerimizi gerçekleştirme sürecine Erzurum'u tanık eden de yine sizler oldunuz. Geldiğimiz nokta itibariyle bir değerlendirme yapacak olursak; ortak paydamızı teşkil eden Erzurum adına sürekli uyum ve işbirliği içerisinde çalıştık. Yapıcı eleştirileriniz önemliydi; baş tacı ettik. Uyarılarınız, tavsiyeleriniz ve önerileriniz kıymetliydi; kesinlikle dikkate değer bulduk, gerekeni yaptık. Samimiyetinizden en küçük şüphe duymadığımız gibi, iyi niyetten uzak yaklaşımlara ise, Erzurum adına yine sizlerle birlikte karşı durduk. Halkımızın da teveccühü ile bu işbirliğimizi inşallah bu yeni dönemde de sürdürme arzusundayız. Hal böyle iken; şehrin kanaat önderleri olarak kabul ettiğimiz sizlerin, fikirleriniz, görüşleriniz ve bakış açınızla önümüze yeni ufuklar açacağınız ve yolumuza ışık tutmaya devam edeceğinizden en küçük şüphemiz dahi bulunmamaktadır" diye konuştu.



"ÇOK MESAFELER KAT ETTİK"



Konuşmasında, Erzurum'da bir gelişim ve değişim seferberliği başlattıklarına da dikkati çeken Başkan Sekmen, şunları söyledi: "Bu süreci ve seferberliği dört bir koldan aynı anda yürütmeye çalışıyoruz. Bir yandan tarım, diğer yandan turizm için koşturuyoruz. Bir tarafta hayvancılık, diğer yanda ticaret, kültür, sanat ve spor için koşuyoruz. Çünkü biz bunların her birisini, Erzurum için çok önemli birer kalkınma dinamiği olarak görüyoruz. Bu süreçte bize göre en önemli faktör şehrin bu yönüyle ilgili bir farkındalık oluşturmaktır ki; işte bu hedefte en çok da sizin desteklerinize ve yardımınıza ihtiyacımız var. Erzurum, kesinlikle bundan 5-10 yıl önceki Erzurum değil. Çok mesafeler kaydettik, çok yol yürüdük; Erzurum'un birçok sorununu çözüme kavuşturduk, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Biz diyoruz ki; madem hepimizin ortak paydası Erzurum; o halde el ele vereceğiz, birlikte koşacağız, koşturacağız. Ne yaparsak yapalım; bu şehir için yapmış olacağız. Bizim hayalimiz Erzurum'un yeniden cazibe merkezi haline getirmek; dolayısıyla bizimle aynı düşü kuran herkesi de bu seferberliğe dahil olmaya çağırıyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA