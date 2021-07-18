Başkan Seçer, Tarsus'ta Vatandaşlarla Buluşup Bayramlarını Kutladı
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Başkan Seçer, Tarsus'ta Vatandaşlarla Buluşup Bayramlarını Kutladı

Başkan Seçer, Tarsus'ta Vatandaşlarla Buluşup Bayramlarını Kutladı
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı öncesinde Tarsus'u ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı öncesinde Tarsus'u ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Seçer, sorunlarını dinleyerek, "İyi bayramlar" dileklerini iletti.

Başkan Seçer'in Tarsus programına Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Boltaç, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Başkan Seçer, esnafa "İyi bayramlar" diledi Tarsus mesaisine Tarsus Şelalesi Çay Bahçesi'ndeki vatandaşların bayramını kutlayarak başlayan Başkan Seçer, ardından Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı, Yarenlik Alanı ve Kırkkaşık Bedesteni'ndeki esnafı selamladı. Sorunları da dinleyen Seçer, esnafa "İyi bayramlar" diledi.

Yarenlik Alanı'ndaki esnafı gezen Başkan Seçer'i bir grup yerel müzisyen İzmir Marşı ile karşıladı. Başkan Seçer, vatandaşlarla birlikte marşa alkışlarla eşlik etti.

Çocuklardan 'Vahap Amca'larına yoğun ilgi

Tarsus ziyareti boyunca çocuklar 'Vahap Amca'larına yoğun ilgi gösterdi. Onlarca çocuk Başkan Seçer ile fotoğraf çektirdi. Başkan Seçer de çocuklara oyuncaklar hediye ederek bayramlarını kutladı.

Yayın Tarihi: 18. 7. 2021 09: 00: 00

Kaynak: Habermetre

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