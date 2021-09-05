Başkan Seçer'den Tarsus'ta Hafta Sonu Mesaisi
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Başkan Seçer'den Tarsus'ta Hafta Sonu Mesaisi

Başkan Seçer'den Tarsus'ta Hafta Sonu Mesaisi
Habermetre - Haberler | Toplum

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlarla bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlarla bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye devam ediyor. Hafta sonu Tarsus'u ziyaret eden Başkan Seçer, program boyunca esnafı gezip "Hayırlı işler" diledi. Başkan Seçer, vatandaşların da yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Başkan Seçer'in Tarsus ziyaretine, CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Tarsus-Çamlıyayla Koordinatörü Ali Boltaç ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

Başkan Seçer, pazar esnafını gezdi taleplerini dinledi Tarsus programına Anıt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı esnafını ziyaret ederek başlayan Başkan Seçer, esnafa "Hayırlı işler" dileyerek taleplerini dinledi. Pazar esnafı ziyareti sırasında Anıt Mahalle Muhtarı Mustafa Naci Güllü, Başkan Seçer'e çiçek takdim etti. Ziyaret boyunca pazarda bulunan vatandaşlara Büyükşehir ekipleri tarafından pazar torbası hediye edilirken, çocuklara da hediyeler verildi.

Pazar esnafı ziyaretinin ardından Başkan Seçer, Gazi Paşa ve Cumhuriyet Mahallelerinde esnafı gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 5. 9. 2021 09: 44: 31

Kaynak: Habermetre

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