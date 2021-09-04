Başkan Seçer, AFAD Bilinçlendirme ve Eğitim Standını Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi kapsamında vatandaşları olası afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla Mersin Valiliği Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Taş Bina önünde açılan standı ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi kapsamında vatandaşları olası afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla Mersin Valiliği Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Taş Bina önünde açılan standı ziyaret etti.

AFAD görevlilerinden yürütülen farkındalık çalışması hakkında bilgiler alan Başkan Seçer, afetlere karşı tedbir alınmasının önemine vurgu yaptı.

Olası deprem, heyelan, sel, çığ, yangın gibi afetlerde vatandaşlara sunulan bilgilendirme ve kısa eğitimler hakkında bilgi alan Başkan Seçer, AFAD görevlileri tarafından vatandaşlara dağıtılan el broşürlerini ve afetlere dikkat çekmek için açılan resim sergisini inceledi.

Yayın Tarihi: 4. 9. 2021 15: 17: 45

Kaynak: Habermetre